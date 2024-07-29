Казахстан вышел в финал на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
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Лидер сборной Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев стал первым в своем полуфинале E/F1 на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
Он преодолел дистанцию за 7:26.20. Первое место в заезде позволило ему пробиться в финал E.
Этот раунд не предусматривает участие в розыгрыше медалей ОИ. По итогам финалов E и F будут распределены места среди тех спортсменов, которые не прошли в 1/4, 1/2 и финалы.
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