Казахстан вышел в финал на Олимпиаде в Париже

Лидер сборной Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев стал первым в своем полуфинале E/F1 на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Он преодолел дистанцию за 7:26.20. Первое место в заезде позволило ему пробиться в финал E.

Этот раунд не предусматривает участие в розыгрыше медалей ОИ. По итогам финалов E и F будут распределены места среди тех спортсменов, которые не прошли в 1/4, 1/2 и финалы.