Казахстан вынужден экспортировать пшеницу в цементовозах

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Отложенный спрос на казахстанскую пшеницу в странах Средней Азии, прежде всего в Узбекистане, возник из-за ограничений на экспорт зерна из Казахстана, которые вводились весной и летом. Как только квотирование было отменено, экспортеры страны постарались максимально быстро удовлетворить ранние заявки своих партнеров. Однако, железнодорожная инфраструктура Казахстана оказалась не готова к резкому увеличению поставок за рубеж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еldala.kz.

Ажиотажный спрос на зерновозы и на услуги железнодорожников также привел и резкому росту стоимости перевозок.

Эту тему на форуме Asia Grain&Oil 2022 подробно обсудили Канат Кобесов, председатель правления национальной ассоциации экспортеров KazGrain, и Сергей Мосолкин, первый вице-президент "Астык Транс" - эта компания управляет основным парком зерновозов в Казахстане.

Канат Кобесов высказал позицию экспортеров зерна – сейчас расходы на перевозку непомерно выросли, практически удвоившись с лета.

"Еще в июне, июле, августе ставки за вагон были до 1 млн тенге, сейчас – под 2 млн. Это что за "золотая" перевозка такая? Как она формируется?" - вопрошает Канат Кобесов.

При этом, даже по выросшим расценкам получить вагоны очень тяжело – зерновозов нет в наличии. Трейдерам приходится идти на различные ухищрения, осваивая другие вид подвижного состава. В том числе, например, грузить зерно в полувагоны, укрывая его сверху брезентом.

"Экспортеры не от хорошей жизни обращаются к другим видам подвижного состава. Вот, у меня партнер – берет цементовозы на особых условиях и везет зерно в них. Казалось бы, это нонсенс. Но приходится", - отметил спикер.

Объем перевозок на экспорт в этом году на 40% больше, чем в прошлом, пояснил Сергей Мосолкин. И деже при том, что парк вагонов в Казахстане не уменьшается, а только увеличивается, ритмичность отгрузок страдает именно по причине роста объемов.

"То есть, парк зерновозов никуда не ушел – объемов больше стало, - сказал Сергей Мосолкин. – Слава Богу, Казахстан получил большой урожай, и конъюнктура экспортного рынка сложилась так, что все хотят отгружаться сейчас – в Казахстане цены на зерно низке, в Узбекистане высокие. Поэтому все и предъявили объемы на экспорт. Хотят весь урожай вывезти за два месяца. Но это невозможно! Я сейчас говорю не только за "Астык Транс", я говорю за всех операторов вагонов".

По словам эксперта, нынешняя железнодорожная инфраструктура Казахстан позволяет вывозить 1 млн тонн зерна в месяц. Исходя из этого и будут удовлетворены все заявки экспортеров. Но на это уйдет время.