Казахстан выиграл вторую медаль исторического чемпионата мира по боксу

Боксер из Казахстана Асылхан Кушербай провел четвертьфинальный поединок на первом в истории чемпионате мира среди спортсменов до 19 лет от организации World Boxing, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первенство проходит в эти дни в Пуэбло (штат Колорадо, США). За выход в полуфинал Кушербай сразился с американцем Месайей Нимо и взял верх раздельным решением судей. Его соперником в финале станет представитель Украины.

Таким образом, в полуфиналах Казахстан будут представлять двое боксеров: помимо Кушербая за выход в финал поборется Даниял Райымбеков (85 кг) — в этом весе было заявлено всего четыре боксера, поэтому он начнет выступление сразу с полуфинала.