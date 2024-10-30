Казахстан выиграл вторую медаль исторического чемпионата мира по боксу
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
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Боксер из Казахстана Асылхан Кушербай провел четвертьфинальный поединок на первом в истории чемпионате мира среди спортсменов до 19 лет от организации World Boxing, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первенство проходит в эти дни в Пуэбло (штат Колорадо, США). За выход в полуфинал Кушербай сразился с американцем Месайей Нимо и взял верх раздельным решением судей. Его соперником в финале станет представитель Украины.
Таким образом, в полуфиналах Казахстан будут представлять двое боксеров: помимо Кушербая за выход в финал поборется Даниял Райымбеков (85 кг) — в этом весе было заявлено всего четыре боксера, поэтому он начнет выступление сразу с полуфинала.
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