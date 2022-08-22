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instagram.com/kazakhstan__wrestling Сегодня, 06:19
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Фото: instagram.com/kazakhstan__wrestling

Казахстан выиграл три медали на чемпионате мира по борьбе

Казахстан завоевал три медали на молодёжном чемпионате мира (до 20 лет) по греко-римской борьбе, сообщает Vesti.kz.

Юсуф Мациев пробился в финал в весовой категории до 97 килограммов. По ходу схватки казахстанец вел 4-0, но в итоге уступил иранцу Али Рамезанали Абедидарзи (4-9) и стал серебряным призером. По бронзе в копилку сборной принесли Динмухамед Кошкар (67) и Максат Сайлау (87).

Молодёжный чемпионат мира по греко-римской борьбе состоялся в Болгарии.

Ранее в столице Казахстана состоялся турнир лиги по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову. Впервые в истории в нём одержал победу казахстанец Дияр Нургожай.

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Сегодня, 06:19
482
Журналист

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