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  • Казахстан выиграл третий подряд матч на молодежном чемпионате мира по хоккею
sports.kz Сегодня, 08:49
135
Сегодня, 08:49
135
Фото: sports.kz

Казахстан выиграл третий подряд матч на молодежном чемпионате мира по хоккею

В матче молодёжного чемпионата мира в первом дивизионе группы А сборная Казахстана сыграла с командой Словении, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Александр Истомин выставил следующий состав: Шефер (Осокин) — Авдеенко-Бреус, Кайыржан-Сапарбек-Цыбин; Роев-Никитин, Нурлан-Логвин-Ермак; Жусупбеков-Царёв, Морожников-Шапоров-Попов; Базько-Гавриленко, Оспанов-Муканов-Ляпунов.

Уже на 72-й секунде Роман Ермак счет открыл, а до завершения первого периода Даниил Цыбин удвоил преимущество казахстанцев. Во второй части игры Ермак оформил дубль и только после этого отличился соперник. Заключительная двадцатиминутка стартовала с еще одной шайбы словенцев, но затем свое слово сказал Всеволод Логвин — 4:2. 

Таким образом, Казахстан после стартового поражения от Франции (0:2), победил Венгрию (3:2), Данию (4:0) и сегодня Словению (4:2), набрав девять очков. В заключительном матче 17 декабря казахстанцы встретятся с Норвегией в борьбе за первую строчку и путевку в элиту.

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#спорт #хоккей
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:49
135
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