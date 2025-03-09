Казахстан выиграл первое золото на Кубке мира по боксу в Черногории
Награду стране принесла Регина Тибенева
Сегодня, 19:57
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Сегодня, 19:57Сегодня, 19:57
16Фото: yandax.ru
Казахстанская боксёрша Регина Тибенева принесла стране первую золотую медаль на международном турнире "Жемчужина Адриатики" в Будве, который имеет статус молодежного Кубка мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В финале в весовой категории до 57 килограммов Тибенева встретилась со своей соотечественницей Акнур Турсынгали и победила ее раздельным решением судей — 3:2.
Таким образом, Регина Тибенева стала победительницей турнира, а Акнур Турсынгали завершила выступление на молодежном Кубке мира с серебряной медалью. Ранее в составе женской сборной Казахстана в финале также выступила Рахмина Абдумежитова (52 кг), но она уступила россиянке Светлане Кузнецовой — 0:5.
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