Казахстанская боксёрша Регина Тибенева принесла стране первую золотую медаль на международном турнире "Жемчужина Адриатики" в Будве, который имеет статус молодежного Кубка мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 57 килограммов Тибенева встретилась со своей соотечественницей Акнур Турсынгали и победила ее раздельным решением судей — 3:2.

Таким образом, Регина Тибенева стала победительницей турнира, а Акнур Турсынгали завершила выступление на молодежном Кубке мира с серебряной медалью. Ранее в составе женской сборной Казахстана в финале также выступила Рахмина Абдумежитова (52 кг), но она уступила россиянке Светлане Кузнецовой — 0:5.