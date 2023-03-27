Казахстан выиграл от передела в мировой торговле в 2022 году - исследование

Прошедший год можно назвать одним из самым удачных для внешней торговли Казахстана за последние десять лет. Впервые с 2012 года экспорт в стоимостном выражении вырос на 40 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

За январь–декабрь прошлого года объёмы поставок из Казахстана приблизились к 84,4 миллиарда долларов США. Это сопоставимо с показателями 2012-2013 годов. Ещё одним рекордом 2022 года стал объём несырьевого экспорта страны. Он превысил исторический максимум 2012 года и достиг 26,5 миллиарда долларов США (31,4 процента). Из них восемь миллиардов долларов США составил экспорт товаров высокого передела.

Китай и Россия стали ведущими торговыми партнёрами Казахстана в 2022 году. Их общая доля во внешнем товарообороте Казахстана превысила 37 процентов. Как и в 2021 году, лидирует РФ: объём торговых операций Казахстана с северным соседом в 2022 году достиг 26,1 миллиарда долларов США (плюс 6,1 процента). Большую часть этой суммы составил импорт российских товаров в Казахстан. Торговля с Китаем в прошлом году тоже шла хорошо, страны продали друг другу товаров на 24,1 миллиарда долларов США (плюс 34,1 процента). Однако, в отличие от торгово-экономических связей с Россией, Китай для Казахстана — в первую очередь рынок сбыта (доля экспорта во взаимной торговле — 54,5 процента), а лишь потом — поставщик.

В пятёрку торговых партнёров также вошли ведущие импортёры казахстанского сырья — Италия (главный покупатель нефти), Турция и Южная Корея. Торговля с этими странами в денежном выражении в 2022 году выросла значительно: на 54,1 процента с Италией за счёт растущих котировок на нефть, в 2,3 раза — с Южной Кореей.

По мнению экспертов QazTrade, сдвиги в мировой торговле, связанные с геополитической ситуацией, в целом отразились на экспорте благоприятно. Наблюдалось повышение уровня диверсификации экспортной корзины. Казахстан стал продавать больше видов товаров (с 2,9 тысячи до 3,4 тысячи наименований), а число экспортных рынков выросло со 122 до 129.

Западные санкции против России и Беларуси заставили ключевых европейских поставщиков искать себе новые рынки сбыта, Россия также скорректировала свою торговую политику. Повлияли эти перестановки и на экспортные потоки республики. Например, поставки каменного угля из Казахстана в Беларусь за прошлый год сократились на 93,6 процентта — с 1,8 миллиона до 119,7 тысячи тонн. Впрочем, Казахстан быстро нашёл новых покупателей этого стратегически важного, с учётом энергетического кризиса в Европе, товара. Там с удовольствием покупали наше топливо: Польша импортировала 1,5 миллиона тонн (почти в 10 раз больше, чем в 2021 году), Латвия приобрела 752,8 тысячи тонн (годом ранее поставок не было), выросли запросы Турции и Кипра. В целом спрос на уголь на мировых рынках был высоким, и Казахстан увеличил экспортную выручку от продажи этого сырья на 89,3 процента.

Вовремя нарастили объём производства растительного масла. В прошлом году на этом рынке как раз наблюдались перемены. Если ранее Китай и Узбекистан закупали большие объёмы продукта у России и Украины, то в 2022 году их поставки сократились. Казахстан предложил соседям своё масло, и стороны договорились. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь–декабрь прошлого года Китай нарастил импорт жиров и масел из Казахстана почти в четыре раза, а Узбекистан — в два раза.

Другим благоприятным трендом для Казахстана стало замещение на огромном российском рынке европейских компаний. Например, по информации специалистов QazTrade, в прошлом году из-за торговых санкций из России ушли австралийские поставщики глинозёма. Россияне не стали отказываться от предложенного казахстанского аналога. Тем более, что перевозка этого сырья для производства алюминия из Казахстана будет быстрее, чем из Австралии. Благодаря новым контрактам наша страна увеличила объём поставок глинозёма в РФ вдвое — с 378,1 тысячи до 745,4 тысячи тонн.

Трудности с логистикой между Европой и Россией сыграли на руку и казахстанским поставщикам рыбы. Они увеличили экспорт филе в Германию на 62,9 процента, в Литву — на 56,5 процента, в Нидерланды — на 48,7 процента. Наш бренд — судак.

В целом Казахстан увеличил поставки в РФ по многим позициям. Это очень хорошо заметно и по общей статистике экспорта. За 2022 год он вырос на 26,9 процента, с 6,9 до 8,8 миллиарда долларов США.