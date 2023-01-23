Казахстан выиграл десятую медаль на Универсиаде-2023

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Казахстан завоевал десятую медаль на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На этот раз "бронзу" выиграли хоккеисты сборной Казахстана в матче против Японии (8:1).

Шайбы в составе сборной Казахстана забросили Максим Мухаметов (7-я, 25-я и 48-я минуты), Саян Данияр (23-я), Алихан Омирбеков (26-я), Батырлан Муратов (39-я), Али Касенов (43-я) и Данил Бутенко (50-я). У японцев отличился Юто Гондаира (40-я).

Напомним, на этой Универсиаде студенческая сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1), Словакию (4:0) и Японию (8:1) и проиграла США (1:4) и Канаде (1:4).

Теперь у Казахстана три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.