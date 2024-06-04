Казахстан выиграл чемпионат Европы по мини-футболу

Сборная Казахстана сыграла свой третий матч на групповом этапе чемпионата Европы среди любителей, который проходит в Боснии и Герцеговине, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

В последней встрече группы B казахстанские игроки сыграли с командой Украины, которая перед этим матчем была лидером квартета.

На второй минуте Диас Егинжанов вывел казахстанцев вперед. Через четыре минуты Илья Мун сделал счет 2:0. На 18-й минуте Александр Колесников сократил отставание в счете до 1:2. На 32-й минуте Асланбек Аршкенов забил третий мяч казахстанцев. За две минуты до конца игры Василий Горский сделал счет 3:2. В итоге сборная Казахстана одержала победу.

Ранее казахстанцы проиграли Греции со счетом 0:1, а затем разгромно победили Англию (7:0).

Отметим, что после данной победы сборная Казахстана стала лидером группы с шестью очками. Украинцы также с шестью баллами оказались на второй позиции.