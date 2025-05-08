Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) в Париже полностью отклонил финансовые претензии совместного предприятия "Todini Impregilo Kazakhdorstroy" к Комитету автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Спор касался реализации проекта строительства автодороги Алматы – Хоргос.

По информации Минюста РК, истцы — компании Todini Costruzioni Generali S.p.A., WeBuild S.p.A. и ТОО "Казахдорстрой" — предъявили претензии на сумму около 50 млн долларов США. В их числе были требования, связанные с продлением сроков строительства, уплатой налогов и пошлин, инфляцией, изменением стоимости работ, прекращением отдельных строительных операций и другими расходами.

Однако 14 апреля 2025 года арбитражный трибунал вынес решение в пользу Комитета, полностью отклонив все требования подрядчиков. Более того, суд удовлетворил встречный иск Казахстана и обязал истцов вернуть сумму, ранее выплаченную им за продление сроков. Также трибунал постановил, что Комитет имеет право на полное возмещение судебных и арбитражных издержек.

Юридическое сопровождение интересов государства обеспечивалось Министерством юстиции РК.

Это решение стало важной правовой победой Казахстана в защите государственных интересов на международной арене.