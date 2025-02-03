Команда Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) при NU изучили платформу китайской компании DeepSeek, чтобы разработать новые ИИ продукты, адаптированные для Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. По информации Генерального директора ISSAI при NU доктора Атакана Варола для адаптации нашумевшей технологии под определенную задачу, к примеру, чтобы она лучше понимала казахский язык или работала в узкоспециализированных областях — нужно ее "дообучать". Но при этом китайская компания не раскрыла все тонкости и методику настройки модели.

“Сейчас многие исследовательские группы по всему миру пытаются понять, как обучить модель DeepSeek-R1 дальше, как создать на ее основе более совершенные или адаптированные модели. Мы также стремимся решить эту задачу, детально разбираем ее блок за блоком, чтобы понять, как она работает, и разработать следующее поколение генеративных ИИ-моделей”, - поделился планами Института Атакан Варол.

Глава государства К.Токаев уже призвал правительство изучить опыт Китая и начать активное внедрение подобных технологий в Казахстане. Технологии, по некоторым возможностям превосходящие OpenAI, выложены в открытый доступ, став вызовом для других Tech- компаний.

Так, Институт уже разработал модель языкового зрения Oylan, которая обрабатывает не только текстовые запросы, но и изображения. “В мультимодальной генеративной ИИ-модели мы планируем использовать эффективную архитектуру DeepSeek (Mixture of Experts). DeepSeek-R1 пока может работать только с текстовыми данными, а наша модель нацелена на восприятие текста, изображения и аудио. Таким образом, мы хотим создать универсальный мультимодальный генеративный ИИ-инструмент, способный обрабатывать любые входные данные и генерировать любые типы контента. В данный момент это считается "Святым Граалем" гонки в сфере искусственного интеллекта” - отметил профессор Варол.

Благодаря разработке KAZLLM исследователями ISSAI Казахстан вошел в число 20 стран, разработавших крупные языковые модели, адаптированные к своим языковым и культурным особенностям. С недавним запуском Oylan Казахстан присоединился к числу стран, обладающих техническими компетенциями и интеллектуальным потенциалом для разработки передовых языково-визуальных моделей ИИ. Если Казахстан станет одной из стран с технологией разреженных мультимодальных моделей ИИ (multimodal sparse model) с обрабаткой изображения, текста и аудио, то Казахстан войдет в число лидеров по внедрению искуственного интеллекта.