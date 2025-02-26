Казахстан выбрал площадку для строительства АЭС: что дальше?
До 1 июля будет известно, кто займётся строительством станции.
Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07Сегодня, 16:07
122Фото: pxhere.com
Глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев озвучил планы по строительству АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По данным министра, в 2024 году в стране произведено 23,27 тысячи тонн урана. Объём реализации урановой продукции составил 308 тонн, а экспорт готового ядерного топлива – 380 топливных сборок.
"В течение прошлого года проведены переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий в рамках процедуры открытого конкурентного диалога по выбору консорциума для строительства АЭС. В декабре 2024 года правительством утверждён район строительства АЭС – Жамбылский район Алматинской области", - напомнил Саткалиев.
Что дальше?
В 2025 году Казахстан намерен:
- До 1 июля определить компанию или консорциум, который займётся строительством АЭС.
- В ноябре подписать межправительственное соглашение и заключить контракты.
- Разработать Стратегию развития атомной отрасли до 2050 года, включающую планы по строительству новых АЭС и созданию ядерного кластера.
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