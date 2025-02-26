Глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев озвучил планы по строительству АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По данным министра, в 2024 году в стране произведено 23,27 тысячи тонн урана. Объём реализации урановой продукции составил 308 тонн, а экспорт готового ядерного топлива – 380 топливных сборок.

"В течение прошлого года проведены переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий в рамках процедуры открытого конкурентного диалога по выбору консорциума для строительства АЭС. В декабре 2024 года правительством утверждён район строительства АЭС – Жамбылский район Алматинской области", - напомнил Саткалиев.

Что дальше?

В 2025 году Казахстан намерен: