  • 26 Февраля, 17:16
  • BAIGENEWS

Казахстан выбрал площадку для строительства АЭС: что дальше?

До 1 июля будет известно, кто займётся строительством станции.

Сегодня, 16:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
122
Фото: pxhere.com

Глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев озвучил планы по строительству АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По данным министра, в 2024 году в стране произведено 23,27 тысячи тонн урана. Объём реализации урановой продукции составил 308 тонн, а экспорт готового ядерного топлива – 380 топливных сборок.

"В течение прошлого года проведены переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий в рамках процедуры открытого конкурентного диалога по выбору консорциума для строительства АЭС. В декабре 2024 года правительством утверждён район строительства АЭС – Жамбылский район Алматинской области", - напомнил Саткалиев.

Что дальше?

В 2025 году Казахстан намерен:

  • До 1 июля определить компанию или консорциум, который займётся строительством АЭС.
  • В ноябре подписать межправительственное соглашение и заключить контракты.
  • Разработать Стратегию развития атомной отрасли до 2050 года, включающую планы по строительству новых АЭС и созданию ядерного кластера.

Самое читаемое

Наверх