Казахстан вял серебро на чемпионате четырёх континентов по конькобежному спорту
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
68Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова стала серебряным призером чемпионата четырех континентов в японском Хатинохе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсменка успешно выступила на дистанции 1000 метров.
Морозова преодолела её за 01:17.16. Данный результат позволил ей взять "серебро".
Первое место осталось за американкой Бриттани Боуи - 01:15.65. Третьей место у Кими Гетц (США) - 01:17.23.
Добавим, что ранее Казахстан стал третьим в женском командном спринте.
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