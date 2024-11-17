Казахстан вял серебро на чемпионате четырёх континентов по конькобежному спорту

Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова стала серебряным призером чемпионата четырех континентов в японском Хатинохе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка успешно выступила на дистанции 1000 метров.

Морозова преодолела её за 01:17.16. Данный результат позволил ей взять "серебро".

Первое место осталось за американкой Бриттани Боуи - 01:15.65. Третьей место у Кими Гетц (США) - 01:17.23.

Добавим, что ранее Казахстан стал третьим в женском командном спринте.