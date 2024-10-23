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  • BAIGENEWS

Казахстан вводит запрет на вывоз лома металлов

Сегодня, 09:40
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:40
Сегодня, 09:40
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Фото: pixabay.com

В Казахстане вводится временный запрет на вывоз всеми видами транспорта лома черных и цветных металлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ министра промышленности и строительства РК.

Данный запрет вводится с 2 ноября 2024 года, он будет действовать шесть месяцев.

Что нельзя вывозить:

  • отходы и лом медные;
  • отходы и лом алюминиевые;
  • отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
  • отходы и лом чёрных металлов, слитки чёрных металлов для переплавки
  • и прочее.

 

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