Казахстан вводит запрет на вывоз лома металлов
Сегодня, 09:40
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Сегодня, 09:40Сегодня, 09:40
54Фото: pixabay.com
В Казахстане вводится временный запрет на вывоз всеми видами транспорта лома черных и цветных металлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ министра промышленности и строительства РК.
Данный запрет вводится с 2 ноября 2024 года, он будет действовать шесть месяцев.
Что нельзя вывозить:
- отходы и лом медные;
- отходы и лом алюминиевые;
- отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
- отходы и лом чёрных металлов, слитки чёрных металлов для переплавки
- и прочее.
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