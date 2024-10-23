Казахстан вводит запрет на вывоз лома металлов

В Казахстане вводится временный запрет на вывоз всеми видами транспорта лома черных и цветных металлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ министра промышленности и строительства РК.

Данный запрет вводится с 2 ноября 2024 года, он будет действовать шесть месяцев.

Что нельзя вывозить: