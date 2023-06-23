Казахстан вводит ограничения на вывоз скота

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С 23 июня на шесть месяцев Казахстан вводит количественные ограничения на вывоз из Казахстана бычков (60 000 голов), а также овец и коз (120 000 голов), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет госдоходов министерства финансов РК.

По данным КГД, вывоз бычков и баранчиков с территории Казахстана будет осуществляться только при наличии ветеринарного сертификата.

А с 30 июня 2023 года Казахстан вводит запрет на вывоз из страны маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.