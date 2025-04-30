По инициативе Министерства иностранных дел РК утверждены новые правила получения инвесторской визы, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы.

"Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет", - сообщили в МИД.

В министерстве отметили, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике (в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре), зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства.

"Выдача "золотых виз" создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана. Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей", - сказано в сообщении.

Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.