Казахстан вводит новую визу для инвесторов
Иностранцам предложили модель инвестиционного резидентства.
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По инициативе Министерства иностранных дел РК утверждены новые правила получения инвесторской визы, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы.
"Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет", - сообщили в МИД.
В министерстве отметили, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике (в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре), зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства.
"Выдача "золотых виз" создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана. Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей", - сказано в сообщении.
Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
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