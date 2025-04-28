Обсуждены изменения в Налоговом кодексе для поддержки горнорудной отрасли и месторождений, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе работы над проектом Налогового кодекса Правительство поддержало инициативы горно-металлургического сектора направленные на взаимовыгодную систему налогообложения. И по сути, речь идет больше о стимулах для инвестиционной деятельности, нежели о льготах.

В проект Налогового кодекса Казахстана внесены изменения, которые предусматривают обнуление ставки на добычу полезных ископаемых(НДПИ) для низкорентабельных месторождений (до 15%). Эта мера будет действовать на срок до пяти лет, или до тех пор, пока рентабельность месторождения не превысит 15%.

Государство будет предоставлять налоговые льготы в обмен на инвестиции в переработку твердых полезных ископаемых, что усилит развитие перерабатывающей отрасли. В среднесрочной перспективе это обеспечит мультипликативный эффект для роста экономики, повысит промышленную безопасность и напрямую будет способствовать соблюдению стандартов охраны труда работников.

Для стимулирования разведки недр в проект нового Налогового кодекса заложена важная мера — возможность отнесения расходов на геологоразведочные работы на налоговые вычеты.

Сегодня Казахстан сталкивается с истощением ресурсов: разведанных запасов меди хватит лишь на 10–12 лет, а открытые запасы хрома уже исчерпаны. При этом геологоразведка остается на недостаточном уровне: лицензировано только 16% доступной территории, а затраты на разведку ниже среднемировых показателей.

Новая норма позволит недропользователям учитывать расходы на разведку как по контрактной, так и по внеконтрактной деятельности, независимо от успешности проектов. Это откроет возможности для более активных инвестиций в поиск новых месторождений, особенно в труднодоступных и ранее неосвоенных районах. При этом, контроль завыполнением рабочих программ и инвестобязательств сохраняется за Министерством промышленности и строительства.

Введение понижающего коэффициента 0,1 к ставкам НДПИ для переработки техногенных минеральных образований (ТМО) является важной мерой для решения проблемы накопленных отходов в Казахстане.

Применение пониженной ставки НДПИ при переработке отходов создаст стимулы для развития перерабатывающей отрасли, что будет способствовать увеличению налоговых поступлений через КПН, НДС и другие налоги. Это позволит не только снизить экологическое воздействие, но и вернуть ценные компоненты, такие как медь и никель, в экономику.

В целом, отметим, что проект Налогового кодекса будет дорабатываться в ходе дальнейших дискуссий, так как он прошел только первое чтение в Мажилисе Парламента.

Ранее сообщалось, что второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис.