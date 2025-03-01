1 марта в Казахстане отмечают День благодарности – праздник, который подчеркивает единство многонационального народа. Казахстан стал родиной не только для этнических казахов, но и для представителей около 130 этносов. Исторически кочевой народ был подвижен, а сегодня казахстанцы продолжают уезжать за границу – ради работы, учебы, семьи. Но где бы они ни оказались, всех объединяет одно: тоска по родной земле и глубокая благодарность стране, которая дала им воспитание, ценности и всегда ждет их обратно. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с эмигрантами и узнала, что они чувствуют, находясь вдалеке от своей родины.

Марина Марчук: с любовью о Казахстане, живя в Польше

Семья 58-летней Марины Марчук (девичья фамилия Исаева - прим. авт.) в 2001 году покинула Казахстан, сначала переехав в Украину, а затем осела в Польше. Сейчас Марина живет в Варшаве с мужем, а их взрослая дочь ведет собственный салон красоты. Однако теплые воспоминания о родине остались навсегда.

История ее семьи началась далеко за пределами Казахстана. Бабушка Марины родом из Мордовии. Однажды пожар уничтожил их деревню, и семья приняла решение переехать в Казахстан. Это был сложный, но судьбоносный переезд, который дал новое начало целому поколению.

"Казахи встретили тепло. Помогали, чем могли. Вместе поднимали детей", – рассказывает Марина Марчук.

Детство Марины прошло в Целинограде, затем в Степногорске, куда перевели ее отца по службе, а позже семья снова вернулась в Целиноград.

"Мы отмечаем все казахские праздники, дома часто готовим бешбармак и манты. Когда мы впервые угостили украинских родственников бешбармаком, для них это было удивительно, потому что там принято готовить голубцы. Но для нас это привычное блюдо, которое ассоциируется с домом", – рассказывает Марина.

Одним из самых печальных открытий для нее стало то, что в Украине и Польше о Казахстане знают очень мало.

"Сын рассказывал, как его спрашивали, живут ли в Казахстане до сих пор в юртах и ездят ли на верблюдах. Это было неприятно. Век интернета, а о Казахстане так мало информации!", - говорит наша собеседница.

О важности языка и менталитета

Марина с уважением говорит о казахстанском подходе к языковому вопросу.

"Когда Казахстан стал независимым государством, в детском саду, где я работала, бесплатно преподавали казахский язык воспитателям. Тогда мне это не казалось чем-то сверхъестественным. Позже в Украине и Польше я столкнулась с тем, что все курсы платные, бесплатно здесь язык не выучишь. Это огромный плюс Казахстана!", - отмечает женщина.

Она считает, что казахстанцы, выросшие в многонациональной среде, – особые люди.

"Мы росли в атмосфере дружбы разных народов. В Казахстане с детства закладывается понимание, что плохих наций не бывает – бывают только плохие люди. Это очень важное знание, которое мне дала моя родина", - говорит Марина Марчук.

Связь с родиной

Несмотря на расстояние, Марина старается поддерживать связь с Казахстаном. Пока ее родители были живы, она приезжала каждый год, иногда даже дважды в год. Сейчас в Астане остались брат и друзья.

"Я планирую приехать в 2025 году. Хочется снова увидеть город, который, конечно, сильно изменился", - говорит Марина.

Она с восхищением и сожалением одновременно говорит о преобразованиях столицы.

"С одной стороны, Астана стала красивой и современной. С другой – жалко, что снесли некоторые здания, которые были частью моего детства", – рассказывает эмигрантка.

Объединяя казахстанцев за границей

Марина активно занимается объединением казахстанцев в Польше. Она организовывает встречи земляков, потому что понимает, как важно людям находить "своих" за границей.

"Когда люди встречают соотечественников, это сразу особая связь. Мы выросли с единым менталитетом, в похожей среде, и это сближает. Здесь казахстанцы часто ищут друг друга. Земляки разбиваются ещё на маленькие подгруппы, например, по городам. Ищут точки соприкосновения, ищут каких-то общих знакомых, общие темы для воспоминаний", – делится собеседница.

В День благодарности она любит вспоминать свою жизнь в Казахстане. Она благодарна всем, кто встретился на ее пути, – от воспитательницы в детском саду до соседей по подъезду.

"Казахстан – это часть меня, и где бы я ни жила, он навсегда останется в моем сердце. Вспоминая о Казахстане, в первую очередь, вспоминаются люди. В детском садике "Огонек", куда я ходила, у нас была воспитательница Галина Васильевна. Я ее так хорошо помню, ее прическу, ее доброту. Как она водила нас к себе домой, смотреть телевизор. У нас в подъезде в Целинограде жили все национальности. В соседней квартире жила казахская семья. У них были две дочки. Я дружила с Кларой. Зимой мы прям в подъезде играли, классики рисовали. Никто нас за это не ругал, никто не кричал, что мы шумим, мешаем. Просто потом родители нам тряпочки в руки давали, мы вытирали за собой то, что мелом рисовали. В памяти откладывается только такое позитивное", – говорит Марина Марчук.

"Я горжусь тем, что я казашка": Жанаргуль Бактыгерейкызы о жизни в Венгрии и сохранении традиций

Основной причиной переезда 45-летней Жанаргуль Бактыгерейкызы в Венгрию стало замужество – её супруг венгерский кыпчак, родившийся в городе Киш-Хунхалаш, что в переводе означает "город маленького гунна". Сама Жанаргуль родилась в многодетной семье в селе Акшатау Ойлинского района Актюбинской области. Детство прошло в родном ауле, где бабушка, часами рассказывала о казахских традициях и обычаях, пересказывала народные сказки и небылицы, тем самым прививая маленькой Жанаргуль любовь ко всему казахскому.

Жизнь в Венгрии: испытания и адаптация

Новая страна, новый язык, другой менталитет – адаптация заняла несколько лет.

"Если не знаешь венгерского языка, жить в Венгрии непросто. Здесь на первом месте – государственный язык, и я много работала, чтобы освоить его", – признается эмигрантка.

Сегодня Жанаргуль не только свободно говорит по-венгерски, но и воспитывает троих детей в духе уважения к обеим культурам.

Казахские традиции остаются для неё неотъемлемой частью жизни.

"Наши обычаи уникальны, и я стараюсь сохранить их здесь, в Венгрии", – говорит она.

Вместе с друзьями – как казахстанцами, так и венграми – она отмечает Наурыз, устраивает торжества к 14 марта – Көрісу күні.

"Каждый год мы собираемся на площади, обнимаемся, обмениваемся рукопожатиями, поздравляем друг друга. Для меня важно не только помнить традиции, но и передавать их новым поколениям", - говорит собеседница.

Создание венгерско-казахской организации

Более года назад Жанаргуль основала Венгеро-Казахскую культурно-общественную организацию, в рамках которой обучает местных жителей казахскому языку и национальным играм – асык ату, тогызкумалак, лянги ату. В прошлом году её команда участвовала в Играх кочевников и заняла четвёртое место.

"Когда венгерцы увидели наши традиции, они были в восторге. Их предки тоже играли в эти игры, но многое забылось. Сейчас мы планируем открыть Венгерско-Казахскую ассоциацию этноспорта – документ уже в процессе оформления", – делится Жанаргуль.

Любовь к Казахстану

Несмотря на расстояние, её сердце всегда с Казахстаном.

"Где бы я ни была, моя страна – на первом месте. Наш народ не похож ни на один другой, мы понимаем друг друга без слов, уважаем и поддерживаем", – говорит Бактыгерейкызы.

Особую роль она отводит таким мероприятиям как Игры кочевников, которые поднимают статус государства и делают его известным далеко за пределами континента.

"Прошлогодние Игры прошли на высочайшем уровне. Те спортсмены, которые участвовали в них, говорят, что они прошли не хуже Олимпийских игр в Париже. Многие венгры до сих пор спрашивают, почему Игры не транслировали в Венгрии. Это большая гордость за Казахстан, за наш национальный дух. Спасибо Президенту страны, что уделяет этому большое значение", - говорит Жанаргуль.

Миссия: укрепление связи между двумя странами

Жанаргуль убеждена: каждый, даже находясь за границей, может внести свой вклад в развитие Казахстана.

"Я чувствую себя обязанной сохранить и продвигать казахскую культуру. Пусть моя деятельность станет примером для тех, кто живёт за пределами родины. Важно, чтобы молодёжь не забывала своих корней, языка, традиций", – говорит она.

Её организация – это больше, чем просто культурный клуб. Она создаёт "золотой мост" между Казахстаном и Венгрией, укрепляя торгово-экономические, образовательные и гуманитарные связи. Один из ведущих венгерских университетов уже пригласил её с лекцией о национальных играх.

"Я горжусь тем, что родилась казашкой. Горжусь тем, что наш флаг свободно реет в небе, что наш народ един и сплочён. Казахстан развивается, и его будущее зависит от нас – если мы будем поддерживать друг друга, сохранять традиции, уважать культуру и стремиться к знаниям, то и Казахстан будет впереди всех", – говорит Жанаргуль.

Жанаргуль также благодарит Посольство Казахстана в Венгрии за постоянную поддержку.

"Они всегда помогают мне в моих начинаниях", – отмечает она.

Для неё патриотизм – это не просто слова, а конкретные дела. И пусть её "кирпичик" в фундаменте процветания Казахстана станет прочной основой для будущих поколений.