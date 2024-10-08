"Казахстан всегда поддерживает диалог между религиями" - глава канцелярии Шейха Аль-Азхара

На ХХI заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий выступил руководитель канцелярии Шейха Аль-Азхара Египта Абдрахман Муса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Абдрахман Муса поблагодарил президента Казахстана за организацию этой благородной конференции Съезда.

"Мы всегда являемся свидетелями того, как правительство Казахстана поддерживает диалог между религиями. Мы верим, что диалог с другими религиями является основой мира и безопасности, гуманизма и человечности", - сказал участник заседания.

Суть ценности любых религий - это понимание друг друга, уважение.

"Вызовы, которые встречаются человечеству сегодня и которые всё время разрастаются, конфликты, которые происходят во всём мире, - это свидетельство того, что всем регилиозным лидерам нужно объединиться, поддержать друг друга и сообща противостоять всем нынешним проблемам. В современной цивилизации нет места для эгоизма. Всё человечество должно объединиться во имя высоких ценностей", - сказал Абдрахман Муса.

Также спикер указал на то, что сейчас распространяется ненависть к другим религиям. Это проблема всего человечества.