Казахстан всегда оказывает помощь государствам, пострадавшим от стихийных бедствий - Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Секретариат гражданской защиты ОТГ на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Выступая в Анкаре, глава государства обратил внимание на важность темы саммита "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".

"Сегодня рост числа природных и техногенных катастроф становится одной из наиболее актуальных международных проблем. В столь сложный период Казахстан является активным участником гуманитарных усилий. Наша страна всегда оказывает помощь государствам, пострадавшим от стихийных бедствий. Мы не ограничиваемся оказанием материальной и продовольственной гуманитарной помощи. Казахстан также направляет спасателей и готов к активному участию в ликвидации последствий стихийных бедствий", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Нужно также укреплять взаимодействие между Секретариатом ОТГ и её участниками.

"Первое. Мы должны объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках Организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы.

Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана. Считаю целесообразным придать совместным силам статус Секретариата Гражданской защиты Организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия", - заявил президент Казахстана.

По его словам, землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

"Об этом чётко говорится и в концепции "Видение тюркского мира –2040". Поэтому важно повышать готовность поисково-спасательных служб. Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - сказал Токаев.

Третье. Актуальным является обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами.

"Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы "Қазқұтқару". Приглашаю спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы. Вы знаете, какая сейчас сложная геополитическая и экономическая ситуация в мире. В этих условиях очень важно укрепление сотрудничества тюркского мира. Тем самым наша Организация демонстрирует, что заняла достойное место на международной арене. Нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Это одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана", - заключил президент.