Казахстан стремительно укрепляет позиции на мировом рынке масличной продукции. За последние три года производство подсолнечного масла в стране выросло в 2,5 раза, экспорт — в 4,8 раза, а импорт фасованного масла сократился на 11%. Впервые республика вошла в топ-10 крупнейших экспортёров подсолнечного масла в мире, заняв 8-е место по итогам 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Также Казахстан вошёл в тройку ведущих поставщиков подсолнечного шрота в Европейский союз — это ключевой продукт животноводства, востребованный в десятках стран.

Экспортная выручка от продажи масел, шрота и жмыха в прошлом сезоне достигла 562 миллионов долларов. В ближайшие годы Казахстан планирует увеличить этот показатель до миллиарда долларов ежегодно. Такой рост станет возможен за счёт постепенной смены приоритетов в растениеводстве — с пшеницы на более доходные масличные культуры, в первую очередь подсолнечник.

"Сегодня Казахстан полностью обеспечивает внутренний рынок, стабилизирует цены и одновременно наращивает экспорт. Мы не просто экспортируем продукцию — мы укрепляем экономическую безопасность страны и превращаемся в поставщика продовольственной устойчивости для всего региона. У Министерства торговли и интеграции РК есть эффективные инструменты продвижения казахстанских маслоперерабатывающих предприятий. Это торгово-экономические миссии, программа экспортной акселерации, а также механизмы компенсации затрат на продвижение экспорта. И мы уже сегодня видим прямые результаты: за последние 5 лет наблюдается устойчивый рост поставок казахстанского растительного масла на мировой рынок", — отметил Нурлан Кулбатыров, первый заместитель генерального директора QazTrade.

Казахстан экспортирует подсолнечное масло в страны Центральной Азии и Китай. В планах — расширение географии поставок с охватом стран Ближнего Востока.

Председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов добавил, что глобальный рынок масел и кормов, на котором Казахстан может быть конкурентоспособным игроком, оценивается в 43 миллиона тонн — это в 42 раза больше, чем текущий объём казахстанского экспорта. По его словам, такая перспектива требует системной координации усилий государства и частного сектора.

В этой связи в Астане проходит круглый стол, посвящённый развитию экспортного потенциала масложировой отрасли. Он ознаменовал начало работы над трёхлетним планом по развитию экспорта масличной продукции. Главная цель — наладить устойчивое сотрудничество между государством и бизнесом, создать постоянную платформу, на которой представители власти и отрасли смогут совместно находить решения для устойчивого развития переработки масличных культур. В рамках данной инициативы будет разработана экспортная Дорожная карта на 2025–2027 годы, направленная на усиление позиций Казахстана на международных рынках.

Мероприятие организовано Международным торговым центром (МТЦ) совместно с Центром развития торговой политики QazTrade и Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур при поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Круглый стол проходит в рамках проекта Ready4Trade – Центральная Азия: "Путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор", финансируемого Европейским союзом.