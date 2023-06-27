Казахстан возобновляет регулярные полёты из Алматы в Сочи

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В Комитете гражданской авиации сообщили о возобновлении регулярных авиарейсов по маршруту Алматы – Сочи, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках работы по расширению географии полётов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК проработан вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Россией. Так, авиакомпания "Азимут" с 28 июня 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полёты по маршруту Алматы – Сочи", - говорится в сообщении.

Перевозки будут выполняться с частотой один рейс в неделю по четвергам на воздушных судах типа Sukhoi Superjet-95.