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Сегодня, 09:22
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148Фото: pxhere.com
Казахстан возобновляет регулярные полёты из Алматы в Сочи
В Комитете гражданской авиации сообщили о возобновлении регулярных авиарейсов по маршруту Алматы – Сочи, передаёт BaigeNews.kz.
"В рамках работы по расширению географии полётов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК проработан вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Россией. Так, авиакомпания "Азимут" с 28 июня 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полёты по маршруту Алматы – Сочи", - говорится в сообщении.
Перевозки будут выполняться с частотой один рейс в неделю по четвергам на воздушных судах типа Sukhoi Superjet-95.
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