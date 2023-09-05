Казахстан возглавил Совещание министров юстиции государств-членов ШОС

В Шанхае прошло десятое Совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие секретарь Центральной политико-правовой комиссии КНР Чэнь Вэньцин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и представители государств-членов ШОС.

Министр юстиции РК Азамат Ескараев отметил, что обозначенные президентом Казахстана приоритетные направления в рамках председательствования Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества будут иметь стратегическое значение для всех государств-членов. В фокусе председательства будет оставаться борьба с "тремя силами зла": транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

Участники обсудили вопросы о нововведениях в деятельности министерств юстиции, отметили необходимость дальнейшего развития сферы оказания юридических услуг и судебно-экспертной деятельности и договорились встретиться в следующем году в Казахстане.

По итогам десятого Совещания министрами юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписано Совместное заявление. Казахстанской делегацией проведены двухсторонние и многосторонние встречи по вопросам развития сотрудничества.