Фото: kfb.kz

После успешного выступления боксёров на чемпионате мира, Казахстан возглавил рейтинг Международной ассоциации бокса (IBA), передаёт BaigeNews.kz.

"На сайте IBА опубликовали обновленный рейтинг лучших стран в этом виде спорта, и Казахстан по-прежнему в нём безоговорочный лидер! В связи с этим я поздравляю всю страну с выдающимся достижением!!! Это наша общая победа - спортсменов, тренеров, врачей, государства, федерации и конечно же наших болельщиков!" - отметил президент федерации бокса Кенес Ракишев.

У страны 81 000 рейтинговых баллов. Но втором месте сборная Узбекистана - 60 800 очков. Замыкает тройку Россия с результатом 58 050 очков.

Ракишев особо отметил, что в нужный момент казахстанские атлеты не подвели свою страну, свой народ.