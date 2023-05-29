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kfb.kz Сегодня, 19:40
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Сегодня, 19:40
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Фото: kfb.kz

Казахстан возглавил рейтинг Международной ассоциации бокса

После успешного выступления боксёров на чемпионате мира, Казахстан возглавил рейтинг Международной ассоциации бокса (IBA), передаёт BaigeNews.kz.

"На сайте IBА опубликовали обновленный рейтинг лучших стран в этом виде спорта, и Казахстан по-прежнему в нём безоговорочный лидер! В связи с этим я поздравляю всю страну с выдающимся достижением!!! Это наша общая победа - спортсменов, тренеров, врачей, государства, федерации и конечно же наших болельщиков!" - отметил президент федерации бокса Кенес Ракишев.

У страны 81 000 рейтинговых баллов. Но втором месте сборная Узбекистана - 60 800 очков. Замыкает тройку Россия с результатом 58 050 очков.

Ракишев особо отметил, что в нужный момент казахстанские атлеты не подвели свою страну, свой народ.

"Наша общая задача в дальнейшем продолжать традицию побеждать и высоко нести Флаг Казахстана на самых крупных международных турнирах!" - сказал глава федерации.

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Сегодня, 19:40
523
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