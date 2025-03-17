Казахстан восстанавливает исчезнувших животных
Казахстан делает шаги к сохранению биоразнообразия.
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В Казахстане активно работают над сохранением биоразнообразия и восстановлением исчезнувших видов животных. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил о реализации поручений по укреплению экологической культуры и защите редких животных, передаёт BaigeNews.kz.
За почти 35 лет работы сеть особо охраняемых природных территорий в Казахстане расширилась с 869 тыс га до 30,9 млн га.
Ведется активная работа по восстановлению исчезнувших видов, таких как туранский тигр и лошадь Пржевальского, а также защите редких видов, включая снежного барса.
Особое внимание уделяется сайгаку: численность этих животных достигла рекордных 4,1 млн особей, и прогнозируется дальнейший рост.
Одной из ключевых инициатив является разработка Концепции сохранения биоразнообразия, направленной на долгосрочную защиту природы.
Кроме того, активно продолжается работа по укреплению экологической культуры среди граждан в рамках программы "Таза Қазақстан", что включает в себя улучшение отношений общества к охране окружающей среды.
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