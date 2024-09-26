Казахстан вошёл в тройку лидеров-стран Центральной и Южной Азии в рейтинге Global Innovation Index

В Женеве состоялась 17-я ежегодная церемония объявления результатов авторитетного международного рейтинга Global Innovation Index. Казахстан вошёл в тройку лидеров-стран Центральной и Южной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

С 2007 года Global Innovation Index (WIPO) оценивает показатели 133 стран по 80 направлениям и подтверждает влияние инноваций на рост экономики и производства. Рейтинг служит важным индикатором для разработки новых стратегий в области инноваций. Повышение в рейтинге являтся международной оценкой реализуемых государственных реформ и способствует улучшению международной репутации и привлечению прямых инвестиций в Казахстан.

В церемонии приняли участие генеральный директор WIPO Даррен Танг, со-редактор Global Innovation Index Сача Вунч Винсент, главы государств и правительств, в том числе Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли, премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь, ведущие эксперты в области социального предпринимательства и инноваций.

Казахстан показал качественный рост и вошёл в тройку лидеров Центральной и Южной Азии (после Индии и Ирана), поднявшись с 81-го на 78-е место в глобальном рейтинге. Улучшение наблюдается по показателям "Эффективность государственного управления", "Верховенство закона", "Шкала PISA по чтению, математике и естественным наукам", "Развитость рынка", "Ведение бизнеса", "Чистый приток прямых инвестиций".

Наибольший скачок в рейтинге произошёл по показателям "Креативные товары и услуги" – с 93-го на 65-е место, "Национальные художественные фильмы/млн чел." – с 61-го на 31-е место, и "Домены верхнего уровня (TLD)/тыс. чел" – с 115-го на 80-е место.

Редакторы рейтинга особо отметили вхождение Казахстана в топ-30 стран мира по следующим индикаторам:

– "Онлайн правительство" – 8-е место,

– "Полезные модели по происхождению/млрд долл. ВВП по ППС" – 10-е место,

– "Электронное участие" – 15-е место,

– "Соотношение учеников и учителей, среднее образование" – 16-е место,

– "Рост производительности труда" – 30-е место.

Повышению рейтинга Казахстана в Global Innovation Index способствовала работа Проектного офиса при администрации президента Казахстана из числа заинтересованных государственных органов под руководством советника главы государства по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья.

4 октября при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) впервые в республике состоится Региональная церемония обнародования отчета Global Innovation Index 2024 для стран Азии.

В мероприятии примут участие министры инноваций и главы патентных ведомств из стран Азии, представители дипломатического корпуса, международных организаций и заинтересованных неправительственных организаций.