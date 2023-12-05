Казахстан вошёл в топ-50 стран по математике и естествознанию в рейтинге PISA

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты Международной программы по оценке образовательных достижений обучающихся PISA-2022. В ней определялся уровень математической, читательской и естественнонаучной грамотности 15-летних обучающихся из 81 страны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил министр просвещения РК, казахстанские школьники повысили показатели по естествознанию на 26 баллов, показав наибольший прирост среди стран-участниц, и сохранили свои результаты по математике и чтению аналогично восьми странам ОЭСР. Это позволило Казахстану войти в топ-50 стран по математике и естествознанию.



Среди 81 страны Казахстан по математике занял 46-е место (54-е в 2018 году), по чтению – 61-е место (69-е в 2018 году), по естествознанию – 49-е место (69-е в 2018 году).

По итогам PISA-2022 наблюдается снижение разрыва в качестве знаний между городскими и сельскими учащимися Казахстана.