Казахстан вошёл в топ-50 стран по математике и естествознанию в рейтинге PISA
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты Международной программы по оценке образовательных достижений обучающихся PISA-2022. В ней определялся уровень математической, читательской и естественнонаучной грамотности 15-летних обучающихся из 81 страны, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил министр просвещения РК, казахстанские школьники повысили показатели по естествознанию на 26 баллов, показав наибольший прирост среди стран-участниц, и сохранили свои результаты по математике и чтению аналогично восьми странам ОЭСР. Это позволило Казахстану войти в топ-50 стран по математике и естествознанию.
Среди 81 страны Казахстан по математике занял 46-е место (54-е в 2018 году), по чтению – 61-е место (69-е в 2018 году), по естествознанию – 49-е место (69-е в 2018 году).
По итогам PISA-2022 наблюдается снижение разрыва в качестве знаний между городскими и сельскими учащимися Казахстана.
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