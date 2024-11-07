Казахстан вошёл в топ-50 стран по готовности внедрения ИИ

Среди государств ЦА и ЕАЭС Казахстан уступает лишь России, которая заняла 47-е место с индексом 0,56 балла. Казахстан, соответственно, занял 48-е место с индексом 0,55 балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Как одно из наиболее перспективных применений ИИ в нашей стране, согласно международному консалтинговому агентству McKinsey & Company, была обозначена трансформация государственных услуг с помощью географических информационных систем и пространственных данных.

В частности, был отмечен опыт Казахстана в выявлении и развитии инфраструктуры в сельских поселениях с использованием статистической модели, объединяющей географические, демографические и экономические данные с аналитическими методами. Эта модель проанализировала 6293 сёл, выбрав 3500 с самым высоким потенциалом развития, в которых проживает 90% сельского населения.

В результате правительство Казахстана могло бы более эффективно и точно предоставлять основные услуги и инфраструктуру сельским районам.

Следом за нашей страной с заметным отставанием идут Армения (71-е место и 0,49 балла), Беларусь (82-е место и 0,47 балла) и Кыргызстан (99-е место и 0,43 балла). Таджикистан расположился на 123-м месте с индексом 0,37 балла, а соседний Узбекистан замкнул рейтинг стран ЦА и ЕАЭС, оказавшись на 131-м месте с индексом 0,35 балла. Стоит отметить, что Туркменистан не был представлен в индексе МВФ.