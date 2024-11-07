Казахстан вошёл в топ-5 желаемых новых направлений для туристов со всего мира

Объявлены результаты ежегодного престижного конкурса Wanderlust Reader Travel Awards. Казахстан в категории "Наиболее желаемое новое направление" замыкает пятерку лидеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Вдохновляющие и привлекательные туристские направления, лучшие сервисы и услуги в сфере путешествий определены посредством результатов онлайн-голосования. В нём приняли участие 168 000 человек из разных стран.

В топ-5 категории "Наиболее желаемое новое направление" также вошли Узбекистан, Албания, Катар и Азербайджан.



Air Astana наряду с крупными авиаперевозчиками вошла в топ-10 в номинации "Любимая авиакомпания".

Ежегодный конкурс проводится авторитетным изданием Великобритании - журналом Wanderlust.