Казахстан вошёл в топ-5 горнолыжных дестинаций мира

Туристский потенциал горного курорта Шымбулак представлен в итальянском издании легендарного журнала Traveller в числе топ-5 мест в мире, которые обязательно стоит посетить любителям зимних видов спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Наряду с казахстанским курортом в рейтинге представлены полуостров Тролля в Исландии, гора Денали на Аляске, Казбеги в Грузии и горнолыжный курорт Зао в Японии.

"Горнолыжный курорт Шымбулак, находящийся в получасе езды от города Алматы - с легендарной атмосферой и современным комфортом", - говорится в статье. Читателям настоятельно советуют не пропустить апре-ски.

Ранее Алматы вошёл в рейтинг мест, которые стоит посетить в 2024 году, по версии New York Times.