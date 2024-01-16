Казахстан вошёл в топ-5 горнолыжных дестинаций мира
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
128Фото: shymbulak.com
Туристский потенциал горного курорта Шымбулак представлен в итальянском издании легендарного журнала Traveller в числе топ-5 мест в мире, которые обязательно стоит посетить любителям зимних видов спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
Наряду с казахстанским курортом в рейтинге представлены полуостров Тролля в Исландии, гора Денали на Аляске, Казбеги в Грузии и горнолыжный курорт Зао в Японии.
"Горнолыжный курорт Шымбулак, находящийся в получасе езды от города Алматы - с легендарной атмосферой и современным комфортом", - говорится в статье. Читателям настоятельно советуют не пропустить апре-ски.
Ранее Алматы вошёл в рейтинг мест, которые стоит посетить в 2024 году, по версии New York Times.
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