Казахстан вошёл в топ-35 стран по цифровой конкурентоспособности
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Казахстан укрепил свои позиции в глобальном рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD World Digital Competitiveness 2024, заняв 34-е место среди 67 стран, передает BaigeNews.kz.
Рейтинг оценивает способность государств внедрять и развивать цифровые технологии для ускорения экономической трансформации и повышения качества жизни граждан.
В разрезе ключевых направлений Казахстан показал следующие результаты:
- Знания и человеческий капитал — 33-е место (включает цифровые навыки, подготовку кадров, уровень науки);
- Технологическое развитие — 46-е место (регуляторная база, инвестиции, инфраструктура);
- Готовность к будущему — 27-е место (цифровизация бизнеса, развитие eGov, адаптация ИТ-технологий).
Среди сильных сторон страны эксперты отметили высокую готовность к запуску цифровых бизнесов, активное внедрение электронных госуслуг, а также развитие телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры.
Среди приоритетов на ближайшую перспективу — развитие цифровых и ИИ-навыков через программы AI People, AI Qyzmet, Tomorrow School, усиление нормативной базы в сфере искусственного интеллекта и защиты персональных данных, строительство дата-центров и запуск цифровых платформ для стартапов.
Казахстан выстраивает системную инфраструктуру цифрового государства — от суперЦОНов и образовательных программ до национальной ИИ-платформы, стремясь к лидерству в регионе Центральной Азии.