Казахстан укрепил свои позиции в глобальном рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD World Digital Competitiveness 2024, заняв 34-е место среди 67 стран, передает BaigeNews.kz.

Рейтинг оценивает способность государств внедрять и развивать цифровые технологии для ускорения экономической трансформации и повышения качества жизни граждан.

В разрезе ключевых направлений Казахстан показал следующие результаты:

Знания и человеческий капитал — 33-е место (включает цифровые навыки, подготовку кадров, уровень науки);

Технологическое развитие — 46-е место (регуляторная база, инвестиции, инфраструктура);

Готовность к будущему — 27-е место (цифровизация бизнеса, развитие eGov, адаптация ИТ-технологий).

Среди сильных сторон страны эксперты отметили высокую готовность к запуску цифровых бизнесов, активное внедрение электронных госуслуг, а также развитие телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры.

Среди приоритетов на ближайшую перспективу — развитие цифровых и ИИ-навыков через программы AI People, AI Qyzmet, Tomorrow School, усиление нормативной базы в сфере искусственного интеллекта и защиты персональных данных, строительство дата-центров и запуск цифровых платформ для стартапов.

Казахстан выстраивает системную инфраструктуру цифрового государства — от суперЦОНов и образовательных программ до национальной ИИ-платформы, стремясь к лидерству в регионе Центральной Азии.