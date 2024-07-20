Казахстан вошёл в ТОП-20 стран мира по активности на Coursera
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Казахстан занял 32-е место среди 109 стран по глобальному индексу навыков, что указывает на его конкурентоспособность в обучении и развитии навыков среди работников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.
Этот индекс формируется Coursera на основе анализа данных обучающихся на платформе из 109 стран. Глобальный рейтинг навыков основывается на оценке владения навыками на Coursera, показателях страны в глобальном индексе инноваций, ВВП на душу населения, уровня участия трудоспособного населения, индекса человеческого капитала.
Coursera назвала также топ-20 стран мира – цифровых чемпионов по проценту рабочей силы, активной на Coursera. Казахстан занял 18 место в мире по активности обучения на платформе.
"Это говорит о том, что страна не только стимулирует экономический рост и конкурентоспособность, вкладывая средства в доступное, актуальное для работы обучение, но и создает возможности для людей адаптироваться и добиваться успеха в условиях перемен", — отметили в ведомстве.
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