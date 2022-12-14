Казахстан вошёл в топ-10 стран с самыми высокими ценами на компьютеры для геймеров

Фото: aif.ru

Аналитики посчитали, сколько зарплат должен отдать казахстанец за "идеальный" ПК.

Аналитики сравнили цены на комплектующие для игрового персонального компьютера в 50 странах мира и сопоставили их со средней зарплатой, передаёт BaigeNews.kz ссылкой на pikodi.com.

Составители рейтинга учитывали стоимость комплектующих "идеального" ПК в разных странах мира. Самыми дорогими из них обычно становятся видеокарта, монитор и процессор. В комплектации учитывается эргономичная игровая мышь, клавиатура со специальной подсветкой и подставкой для запястий, наушники с микрофоном и монитор с высокой частотой обновления экрана.

Так, согласно отчёту, больше всего на компьютер придётся потратиться жителям Аргентины - 4 238 долларов, в то время как за такой же набор в Польше нужно заплатить всего 1 547 долларов. В Индии ПК стоит 2 957 долларов, а в Бразилии 2 858 долларов. Порадовать геймеров низкими ценами могут США и Германия, там игровые ПК со всеми необходимыми аксессуарами стоят 1 562 и 1 552 долларов соответственно.

Казахстанцу за ПК для игр придётся заплатить 1 046 400 тенге — 2 260 долларов, что равно 4,3 средней зарплаты. Это 39-е место рейтинга. В России - 2 465 долларов (2,8 зарплаты), в Беларуси - 2 366 долларов (4,2 зарплаты), в Украине - 1 842 доллара (6,3 зарплаты)

Самое выгодное соотношение цены ПК и средней заработной платы в Швейцарии - 0,3 зарплаты, США - 0,4 зарплаты и Австралии - 0,4 зарплаты.

В свою очередь, жители Индонезии, Пакистана и Аргентины оказались в незавидной ситуации: за компьютер и аксессуары геймеры из этих стран должны потратить 8,7, 10,4 и 12,4 своих зарплат соответственно.