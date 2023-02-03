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Лента новостей

www.arrivo.ru Сегодня, 12:29
64
Сегодня, 12:29
64
Фото: www.arrivo.ru

Казахстан вошёл в топ-10 стран по доступному отдыху

Казахстан вошел в ТОП-10 стран по доступному отдыху по версии популярного сайта Curly Tales, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал министерства культуры и спорта.

Отметим, что Curly Tales - платформа для контента цифровых кочевников по тематике "food, travel, experiences & lifestyle".

На сайте опубликованы страны, которые туристам рекомендуют посетить в этом месяце. https://curlytales.com/web-stories/10-budget-friendly-countries-to-visit-in-february-2023/

Помимо Казахстана, в рейтинг бюджетных направлений также вошли такие страны как Турция, Грузия, Египет, Вьетнам, Лаос, Кения и другие. 

Авторы рейтинга предлагают туристам, к примеру, посетить и восхититься красотой Чарынского каньона.

Напомним, что ранее популярный британский журнал Condé Nast Traveller опубликовал статью "The most breathtaking places to visit in Kazakhstan" (https://www.cntraveller.com/bc/article/the-most-breathtaking-places-to-visit-in-kazakhstan) про основные направления для путешествий в нашей стране.

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#Казахстан #доступный отдых
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:29
64
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