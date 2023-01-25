Казахстан вошёл в рейтинг стран с благоприятными условиями для экспатов

Портал William-russell.com составил рейтинг стран, где лучше всего чувствуют себя иностранцы. Казахстан занял в этом списке 15 место, по некоторым показателям наша страна вошла в первую десятку, передаёт BaigeNews.kz.

Для оценки ситуации аналитики объединили ряд факторов - счастье и благополучие, здоровье эмигрантов, возможности трудоустройства и качество жизни.

Возглавила рейтинг Финляндия. Её балл 26,9 из 40, тогда как средний показатель по всем странам 18,52. Аналитики отмечают, что Финляндия стала четвёртой страной по трудоустройству и первой по показателям качества жизни.

В пятёрку лучших по совокупности показателей также вошли Швеция (26,77), Норвегия (25,75), Австрия (25,48) и Новая Зеландия (24,65).

Казахстан занимает 15-ю строчку с показателем 21,6. Выше нашей страны в рейтинге Франция (21,85), ниже - Канада (21,16).

Всего в перечне 53 страны.

По критериям уровня счастья Казахстан занял восьмую позицию, по возможностям для трудоустройства - 11-ю.