Казахстан стал одним из крупнейших покупателей подержанных автомобилей из Южной Кореи, заняв третье место по объему импорта — 7,8% от общего экспорта машин в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на autoreport.kz.

Такие данные приводит Министерство стартапов, малого и среднего бизнеса Республики Корея.

Согласно информации, экспорт подержанных автомобилей из Южной Кореи в 2024 году достиг рекордных $5 млрд. Лидерами по импорту стали Кыргызстан (30,3%), Россия (15,3%) и Казахстан. В топ-5 также вошли ОАЭ и Ливия.

По информации Комитета государственных доходов, в Казахстан в 2024 году было ввезено 144 130 легковых автомобилей (как новых, так и с пробегом) на сумму около $2,7 млрд. Из них 14 613 машин — из Южной Кореи.

Основу экспорта составляют седаны и минивэны с двигателями объемом от 1,5 до 3 литров. Наибольшим спросом пользуются модели Hyundai Sonata, Elantra, Tucson и Santa Fe, а также Kia K5, K3, Sportage и Sorento. Также высок спрос на малотоннажные грузовики Hyundai Porter II и Kia Bongo III, особенно со стороны стран Африки и Ближнего Востока.

Отмечается, что 90% экспорта автомобилей осуществляется малым бизнесом. По оценкам профильных НИИ Южной Кореи, в 2025 году объем экспорта может достичь 9 трлн вон ($6,35 млрд).