Путешествовать недорого - реально: Казахстан занял второе место среди самых доступных туристических направлений мира в 2025 году по версии Visual Capitalist, передаёт BaigeNews.kz. Рейтинг основан на данных популярных туристических платформ: Budget Your Trip, Kayak.com, Booking.com и HelloSafe.

По расчётам экспертов, средний дневной бюджет туриста в Казахстане составляет всего 19 долларов. Это делает страну настоящей находкой для путешественников, желающих получить максимум впечатлений за минимальные деньги. Дешевле отдых только в Лаосе - 15 долларов в день, а на третьем месте - Руанда с 21 долларом.

В топ-10 самых доступных стран для туризма также вошли: Гана, Монголия, Армения, Буркина-Фасо, Грузия, Мали и Мьянма. Все они предлагают интересный культурный опыт по весьма скромной цене.

Для сравнения, отдых на Барбадосе обойдётся в среднем в 330 долларов в день, а на Антигуа и Барбуде - 310 долларов. Даже на популярных Мальдивах - около 267 долларов в сутки.

Казахстан становится всё более привлекательным направлением для тех, кто ищет уникальные пейзажи, богатую историю и восточное гостеприимство без удара по кошельку.