Казахстан вошел в топ-50 криминальных стран

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В рейтинге стран по индексу преступности на начало 2023 года Казахстан занял 48 место из 142, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Индекс РК составил 52,7. Чем выше индекс, тем выше уровень преступности в стране.

Индекс оценивает общий уровень преступности в стране на основе опросов. Составители рейтинга считают уровень преступности менее 20 очень низким, от 20 до 40 - низким, от 40 до 60 - умеренным, от 60 до 80 - высоким и, наконец, более 80 - очень высоким.

Среди стран СНГ более высокий, чем в Казахстане, уровень преступности зафиксирован в Беларуси и Кыргызстане, а безопаснее считаются Молдова, Украина, Россия и Узбекистан.

Открывают рейтинг "самых преступных" стран Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея и Афганистан. Самой безопасной страной считается Катар.

По итогам января-декабря 2022 в Казахстане зарегистрировали 157,5 тысячи уголовных правонарушений - на 0,3 процента меньше, чем годом ранее.

Больше всего правонарушений было зафиксировано в Алматы: 34,9 тысяча, сразу плюс 25,9 процента за год. В тройке антилидеров также оказались столица (17,1 тысяча правонарушений) и Алматинская область (12,6 тысяча правонарушений). Меньше всего правонарушений ожидаемо было зарегистрировано в новообразованных областях - Улытауской, Жетысуской и Абайской.

Уровень правонарушений в расчёте на десять тысяч населения составил 79,9, против 82,7 годом ранее. Наивысшие коэффициенты наблюдались в Алматы, Астане и Восточно-Казахстанской области: 162,1, 127,4 и 106,3 соответственно. Наименьший уровень - по крайней мере, по официальным данным - был отмечен в Туркестанской области: 28,1.

В разрезе статей больше всего случаев было зарегистрировано в сфере уголовных правонарушений против собственности: 122,2 тысяча - на 2,1 процента больше, чем годом ранее.

Среди "популярных" также оказались уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности и уголовные правонарушения против личности. Далее идут уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка и транспортные уголовные правонарушения. Меньше всего правонарушений зарегистрировали в сфере преступлений против мира и безопасности человечества.