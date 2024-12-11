Наша страна занимает 24 место среди 193 государств, а также входит в 10-ку лидеров по индексу онлайн-услуг, передаёт BaigeNews.kz. Так, например, доступность к государственным услугам посредством интернета достигла 92%.

Кроме того, внедряются сервисы биометрической идентификации и QR-подписи, что значительно упростило процесс получения электронных услуг. В 2024 году, с помощью QR-кодов было выполнено более 8 млн подписей, а через систему Digital ID проведено свыше 18 млн идентификаций.

Процесс совершенствования и модернизации платформы "Электронного правительства" непрерывен и находится в активной фазе перехода к третьей версии. Новый eGov станет значительно стабильнее и удобнее, в том числе с помощью применения технологий ИИ.

Казахстан начал делиться своими передовыми решениями в сфере электронного правительства с такими странами, как Таджикистан, Того, Сьерра-Леоне.

Аналогичные сервисы государство разрабатывает и для бизнеса, обеспечивая полный цикл поддержки – от регистрации до ликвидации компаний.

В 2024 году IT-отрасль Казахстана продемонстрировала динамичный рост. Количество IT-компаний достигло 18 683. Рост на 16% за последние три года. Так, например, в стране функционирует международный технологический парк "Astana Hub". Сегодня он подтверждает свою роль в качестве центра развития IT-стартапов в Казахстане. Технопарк объединил более 1,5 тыс. участников. Среди них 1102 казахстанских и 437 зарубежных компаний. Общая выручка участников составила 1,2 трлн тенге. Рост в 31 раз за последние пять лет. Экспортная выручка в текущем году превысила 140 млрд тенге. Годовой рост уже более чем в 10 раз за четыре года. Таким образом, "Astana Hub" продолжает укреплять свои позиции как ведущий технопарк в регионе.

Ключевым элементом инновационной экосистемы стало развитие региональных хабов. На сегодняшний день по всей стране действует 18 таких площадок. Они активно способствуют развитию местных стартапов и предпринимательства. Все программы по развитию стартапов и IT индустрии доступны региональным IT-хабам. Таким образом, региональные хабы становятся важным драйвером развития IT-индустрии в Казахстане, способствующие раскрытию талантов и созданию сильной инновационной экосистемы.

Для полноценного раскрытия потенциала IT-сферы в Казахстане создано "Единое окно" национальной инновационной системы", куда выведены большинство мер государственной поддержки для IT-специалистов, инноваторов и научных деятелей. Портал обеспечивает прозрачность и эффективность распределения мер государственной поддержки. На сегодня им пользуется более полумиллиона людей ежегодно. Портал, можно сказать, стал единым окном по аналогии EGOV.

Кроме того, создаются условия для привлечения талантливых профессионалов со всего мира. На базе МФЦА функционирует Экспат центр. Он служит единым окном получения государственных услуг для зарубежных специалистов.