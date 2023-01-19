Казахстан ворвался в топ-3 в медальном зачёте Универсиады-2023

Фото: sports.kz

Сборная Казахстана вышла на третье место в медальном зачёте Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Биатлонист Бекентай Турлубеков выиграл спринт и принёс стране третью золотую медаль на турнире. Также в спринте "бронзу" выиграл Александр Мухин. Теперь у Казахстана три золотые медали и одна бронзовая и третье место в медальном зачёте.

Лидирует с большим отрывом Япония — у неё 14 золотых, девять серебряных и три бронзовые медали. На втором месте — Финляндия — три "золота", одно "серебро" и одна "бронза".

Напомним, ранее чемпионами Универсиады-2023 в составе сборной Казахстана стали биатлонист Вадим Куралес и "летающий лыжник" Данил Васильев.