Казахстан вновь одержал победу в суде по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати

В затянувшейся судебной эпопее между казахстанским министерством юстиции и молдавским предпринимателем Анатолом Стати победа в очередной раз оказалась на стороне Минюста, передает BаigeNews.kz.

Голландский суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения, основанного на мошенничестве, на сумму 530 миллионов долларов США, сообщили в ведомстве.

"9 января 2023 года Окружной суда Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов", - говорится в сообщении Минюста.

Ранее, 24 декабря 2021 года Верховный суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о признании и исполнении арбитражного решения и передал дело на пересмотр в Окружной суд Амстердама. После промежуточного решения Окружного суда Амстердама от 3 мая 2022 года Республике была предоставлена возможность дополнительно обосновать доводы о том, что арбитражное решение было получено путем процессуального мошенничества на основе новых доказательств.

Казахстан раскрыл мошенничество Стати, в частности, представив суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены, и впоследствии, отозваны KPMG.

"Республика Казахстан вновь одержала победу в своих многолетних усилиях по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола Стати и Габриэля Стати. Это четвертый случай, когда суд полностью рассмотрел дело и подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, нанятых аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов", - сообщил министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев.

Окружной суд Амстердама подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество в Республике.

"Стати совершили финансовое мошенничество путем (і) вывода крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати – ТОО "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз") при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати – Hayden Limited Ltd, (іі) извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood, и (ііі) скрытия своих расходов в годовой отчетности "активов" и "затрат", в результате чего годовая отчетность была существенно искажена", - заключил суд.

В исполнении арбитражного решения было отказано, при этом расходы Республики Казахстан должны быть возмещены Стати.