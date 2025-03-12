Уникальную антибуллинговую программу внедрят в каждой казахстанской школе
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В Казахстане на пороге важного шага в борьбе с буллингом: с 1 сентября 2025 года в школах и колледжах страны будет внедрена масштабная антибуллинговая программа "ДОСБОЛLiKe", передаёт BaigeNews.kz. Этот проект станет продолжением успешного внедрения программы "KiVa", которая уже работает в 110 школах, а также пилотной версии отечественного проекта "ДОСБОЛLiKe", запущенной в 50 школах.
Цель программы - создать безопасную среду для учеников, где не будет места насмешкам и жестокости. Вице-министр просвещения Едил Оспан на недавней пресс-конференции подчеркнул, что программа включает не только профилактику буллинга, но и конкретные меры ответственности для родителей. За действия своих детей в школах теперь будут отвечать и взрослые, что поможет создать в учебных заведениях более здоровую атмосферу.
Помимо этого, в школах усилены меры реагирования на случаи насилия. В Казахстане внедрены новые межведомственные алгоритмы, которые позволяют оперативно оказывать помощь пострадавшим детям и предотвращать подобные инциденты в будущем.
"На сегодняшний день 82% зачисленных детей проактивно охвачены дополнительным образованием. Введены в действие межведомственные алгоритмы оперативного реагирования, позволяющие оперативно оказывать помощь пострадавшим детям", - отметил вице-министр просвещения Едил Оспан.
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