Казахстан включили в список "зеленых" туристических направлений

Район Катон-Карагай в Восточном Казахстане вошел в список "зеленых" туристических направлений Travel Green List британского журнала Wanderlust, передаёт BaigeNews.

Как сообщает Министерства туризма и спорта РК, в этот список также включены такие проекты, как культурно-просветительские центры в Японии и природный заповедник на месте железной дороги в Сингапуре, наряду с развитием сельского туризма в Казахстане за инициативы в области устойчивого туризма.

Британская редакция высоко оценила Фонд устойчивого развития сельских территорий, созданный в 2019 году для улучшения качества жизни в трех отдаленных районах, включая Катон-Карагай. Отмечены такие инициативы, как обучение владельцев гостиниц, открытие школы гостеприимства, поддержка туристических троп, установка дорожных указателей и финансирование туристических информационных центров. Эти проекты способствовали созданию в регионе сообщества устойчивого туризма и улучшению условий для туристов.