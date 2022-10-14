Казахстан входит в тридцатку самых оцифрованных государств - Токаев

Фото: Борт№1

Саммит "Центральная Азия – Россия" открыл президент Казахстана, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

О важности развития цифровизации и финансовых рынков рассказал глава государства:

"Сегодня наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств-членов ООН. Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в этой сфере. Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты может стать Международный финансовый центр "Астана". МФЦА соединяет в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. В Центре уже зарегистрировано более 1400 компаний из 64 стран", - сказал Токаев.

На развитии торговых связей и МСБ остановился глава государства.

"В текущих реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи. Особый акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. При этом важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Помимо президента Казахстана, в мероприятии принимают участие главы России, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. о его начале мы писали здесь.

По итогам саммита будет принято совместное заявление.