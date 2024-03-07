Казахстан входит в топ-10 стран по добыче железной руды

По данным Геологической службы США (USGS), за 2022 год в мире добыли почти 2,8 миллиарда тонн металла, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. Значительный объём пришёлся на железную руду: 93,3 процента, или 2,6 миллиарда тонн, содержание железа в которых составило 1,6 миллиарда тонн. Наибольший объём добычи железной руды в мире был зафиксирован в Австралии: 880 миллионов тонн. Следом идут Бразилия, Китай и Индия: 410 миллионов, 380 миллионов и 290 миллионов тонн соответственно.

В соседней России добыли 90 миллионов тонн железной руды. Непосредственно в Казахстане, по данным USGS, объём добычи железной руды за 2022 год составил 66 миллионов тонн, что позволило нашей стране занять девятое место в мире по этому показателю.

Промышленные металлы, такие как алюминий, хром, медь, магний, цинк и прочие, составили 6,6 процента от всей добычи, или 185,1 миллиона тонн. Из них значительные объёмы пришлись на алюминий (69 миллионов тонн), хром (41 миллион тонн) и медь (22 миллиона тонн).

Объём добычи технологических и драгоценных металлов составил 1,5 миллиона тонн, среди которых значительные объёмы пришлись на олово (310 тысяч тонн), оксиды редкоземельных элементов (300 тысяч тонн), молибден (250 тысяч тонн), кобальт (190 тысяч тонн) и литий (130 тысяч тонн).

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь–декабрь 2022 года в Казахстане добыли 53,4 миллиона тонн железной руды - на 16,1 процента меньше, чем за январь–декабрь 2021-го. При этом за январь–декабрь 2023 года объём добычи железной руды составил уже лишь 47,6 миллиона тонн - на 10,9 процента меньше, чем годом ранее.

В то же время в январе текущего года в РК добыли чуть более 4 млн тонн железной руды - на 10,5 процента больше, чем в январе 2023-го. Из них на неагломерированные железные руды пришлось 2,5 миллиона тонн, рост за год - на 17,6 процента. На железнорудные концентраты пришлось 507,3 тысячи тонн (минус 15,2 процента), на железорудные окатыши - 485,3 тысячи тонн (плюс 10,2 процента), на железорудный агломерат - 475,5 тысячи тонн (плюс 18,2 процента).