Казахстан вошел в ТОП-10 стран мира по оказанию цифровых государственных услуг. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BaigeNews.kz.

"По поручению Главы государства с 2020 года ведется активная работа по упрощению и дебюрократизации оказания государственных услуг, созданию единой системы "электронного Правительства". На сегодняшний день проводимая работа позволила вывести Казахстан в ТОП-10 стран мира по оказанию цифровых государственных услуг", — сказал Олжас Бектенов.

Он отметил, что государство вышло на новый уровень оказания госуслуг – проактивный и бесшовный, когда никуда не надо обращаться. Система все сделает сама без запроса гражданина. К таким видам госуслуг, например, относится автоматическое присвоение ИИН при рождении ребенка, оформление свидетельства о рождение по SMS, а также по умолчанию начисляются необходимые виды пособий.