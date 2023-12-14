Казахстан ведёт со счётом 2:0 после первого тайма со сборной Нидерландов
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В Астане проходит матч по футзалу между национальной сборной Казахстана и командой Нидерландов, передаёт BaigeNews.kz.
Встреча проходит в рамках элитного раунда отборочного цикла чемпионата мира-2024.
Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, чтобы поддержать национальную сборную Казахстана по футзалу в матче против Нидерландов.
После первого тайма сборная Казахстана ведёт со счётом 2-0, а значит, есть шансы выйти на чемпионат мира.
Победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьёвка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путёвки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.
Финальный турнир ЧМ пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.
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