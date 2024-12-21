Казахстан в текущем году вдвое нарастил поставки баранины в ОАЭ. Вместе с тем уполномоченные органы страны обсуждают поставки других видов сельхозпродукции, передаёт BaigeNews.kz.

Развитие торговли стало темой встречи министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль Зейуди, которая прошла в Национальном павильоне Казахстана на ЭКСПО-2020 в Дубае.

По информации пресс-службы Минторговли, особое внимание на встрече было уделено продуктам казахстанского производства, которые пользуются растущим спросом на рынке ОАЭ. Арман Шаккалиев подчеркнул готовность Казахстана поставлять органическую сельскохозяйственную продукцию, включая охлаждённую баранину, уже завоевавшую признание в ОАЭ. Кроме того, Казахстан готов экспортировать высококачественную муку, подсолнечное масло, кондитерские изделия и молочную продукцию.

"За 10 месяцев 2024 года экспорт баранины составил 13,3 тыс. тонн на сумму $45,3 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы увеличились в два раза, а экспортная выручка выросла на 64%", - отметил Арман Шаккалиев.

Министр также подчеркнул, что в Казахстане активно развивается сертификация продукции по стандартам халяль. С 2014 года сертификацию прошли более 1800 отечественных и зарубежных компаний.

В рамках встречи была организована дегустация казахстанской продукции, включая баранину, кондитерские изделия и яблоки. Качество и вкус продуктов получили высокую оценку гостей.