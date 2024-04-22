Казахстан в пиковый сезон может столкнуться с дефицитом самолётов - эксперт

Казахстанские эксперты предрекают коллапс на отечественном рынке авиаперевозок в сезон отпусков. Причиной может стать замена двигателей самолётов. Дело в том, что прошлым летом крупнейший американский производитель отозвал 1200 моторов из-за дефектов. Как выяснилось, в изготовлении ряда компонентов применялся порошковый металл, что могло привести к загрязнению и трещинам на них. Между тем, треть бортов "Эйр Астана" оснащены двигателями именно данного типа. В свою очередь, компания – крупнейший перевозчик в стране, она занимает 70% рынка воздушных перевозок страны. Корреспондент BaigeNews.kz пыталась выяснить, как будут решать проблему.

Казахстанские авиаэксперты рассказывают, в 2016-2017 годах уже были случаи, когда на самолётах приходилось менять двигатели, но тогда проблема не была такой масштабной. Во время пандемии заводы, поставляющие запчасти для авиации, приостановили свою деятельность. Вернуться к прежним объёмам производства они смогут не раньше, чем в следующем году. Это может вызвать сбои в поставке необходимых запасных частей. К тому же, подчёркивает независимый авиаэксперт Абул Кекильбаев, "Эйр Астана" не зарегистрировала свои борта в нашей республике. Хотя в стране есть Авиационная администрация Казахстана, работа которой выстроена по европейской модели. А воздушные суда компании зарегистрированы в Ирландии, что подтверждают и в комитете гражданской авиации.

"У нас сложилась интересная ситуация. Авиакомпания "Казах эйр" все самолёты перерегистрировала на казахстанскую регистрацию, авиакомпания "Скат" получает свои новые самолеты с завода у тех же компаний, которые дают в лизинг "Эйр Астане", и ставит на регистрацию в Казахстане. Но почему-то "Эйр Астана" упорно отказывается регистрировать свои борта в Казахстане, хотя, по-моему, специально для них создавалась эта авиационная администрация с британской моделью управления. Но они ссылаются на то, что у них недостаточный опыт. Они не уверены в квалификации специалистов, которые работают в авиационной администрации Казахстана. поэтому ААК (авиационной администрацией Казахстана), и я не удивлюсь, что они заключают контракты с ирландскими консультантами, чтобы решать эти вопросы для "Эйр Астаны", - рассказывает Абул Кекильбаев.

Казахстан в самый пиковый сезон может столкнуться с дефицитом самолётов, как на внутренних, так и на международных рейсах, считает эксперт. Поскольку национальному авиаперевозчику принадлежит две трети отечественного рынка воздушных услуг.

"Во-первых, воздушные суда компанией взяты в лизинг. Во - вторых, зарегистрированы они за рубежом. Это означает, что в любой момент они могут быть переданы лизингодателем в другие руки. В прошлом году происходили задержки, отмены рейсов, а в этом году ситуация будет еще хуже, так как у нас ряд аэропортов закрывается на капитальный ремонт взлетно- посадочных полос. Вдобавок, по всей видимости, не менее 10 судов периодически будут выходить из эксплуатации. Это скажется на регулярности и провозной ёмкости авиакомпании. Летом, безусловно, будет коллапс, и время на то, чтобы решить этот вопрос, уже потеряно", - предупреждает эксперт.

Об этом говорили еще в прошлом году, продолжает Абул Кекильбаев. Но все замалчивали и пытались сделать вид, что никаких проблем нет. При этом судна пока выполняют рейсы, и неизвестно, когда их снимут с эксплуатации.

"У меня большие сомнения, что они решат этот вопрос. То есть, это ненормальная ситуация для авиации. Нельзя быть зависимыми от одного типа самолета и от одной авиакомпании. На рынке должна быть конкуренция", - напоминает он.

В ответственном ведомстве, между тем, проблемы не видят. Вице-министр транспорта Талгат Ластаев считает, что авиаперевозчики не будут сокращать объемы перевозок.

"У нас подавляющее большинство парка - это не американские воздушные суда. Сейчас порядка 70% рынка услуг занимает "Эйр Астана", она в основном укомплектована Эйрбасами. Это европейские воздушные суда, авиакомпания "Скат" использует суда производства Боинг, но у них проблемы по двигателям, во всяком случае сейчас, не озвучивались. Как такового коллапса или резкого падения предложения к летнему периоду не предполагается", - утверждает Талгат Ластаев.

Как прокомментировали нашему порталу в "Эйр Астана", сегодня группа компаний укомплектована 51 самолётом. 32 борта у "Эйр Астана, 19 - в парке дочерней компании "Флай Арытсан". Как выяснилось, 3 борта Эйрбас А320 Нео припаркованы.

Представители компании ранее в СМИ сообщили, что уже в конце апреля один из самолётов вернётся в строй, остальные – в июне. В течение года прибудут ещё семь бортов, также имеется семь запасных двигателей, ещё один прибудет до конца года. Как выяснилось, компания - производитель двигателей решила отозвать все двигатели, где есть компоненты, подверженные загрязнению из-за применения порошкового металла. Из более тысячи компонентов, кстати, риску подвержены только девять.

Между тем, о технических недостатках двигателей в казахстанских СМИ заговорили ещё семь лет назад. Тем не менее, авиаперевозчик продолжил оснащать свой флот воздушными судами с данным типом мотора. В компании объясняют, что преимущества турвентиляторных двигателей американского завода в экономии топлива, низком уровне шума и вредных выбросов. Заменить же двигатель на мотор другого типа - увеличить затраты. Другими словами, содержать в парке два типа двигателей технически сложно, нужно переучивать персонал и увеличить запасы оборудования, а также запчастей.

"Они говорят, что взяли дополнительные двигатели, планируют приобрести аналогичный тип самолета с классическим двигателем, у которого, как выяснилось, тоже есть проблема с реверсом. Так как у нас аэропорты, региональные, имеют короткую взлётно-посадочную полосу, операции производятся с включенным реверсом, а, как раз-таки, на этом типе самолетов, которыми планируется временно заменить Нео, у него проблемы - при посадке нет возможности ухода на второй круг с включенным реверсом. Тут требуется, чтобы подготовка экипажа была на высоком уровне, но это для маленьких региональных аэропортов. У этого самолета тоже есть проблемы, хорошо, что мы о них знаем. О них мы должны говорить открыто, а не скрывать, как зачастую делают в авиакомпаниях", - уверен Абул Кекильбаев.

Тем временем, в комитете гражданской авиации заверяют, что национальный перевозчик уже разработал план выхода из сложившейся ситуации. Мониторит же ситуацию авиационная администрация Казахстана.

"АО "Эйр Астана" разработала оптимизированный план вывода воздушных судов из эксплуатации, которая включает замены некоторых двигателей между воздушными судами и остановки некоторых двигателей, чтобы сохранить необходимые ресурсы для использования данных воздушных судов летом 2024 года. АО "Авиационная администрация Казахстана" осуществляет контроль за выполнением рекомендаций производителя эксплуатантом воздушных судов АО "Эйр Астана" посредством периодических встреч с АО "Эйр Астана" и производителем двигателей Pratt & Whitney",- говорится в официальном ответе комитета.

Эксперты не скрывают, что нехватка самолётов скажется на тарифах. В пиковый сезон билеты на рейсы могут подорожать. К слову, подобная ситуация уже сложилась из-за паводков в отдельных регионах. К примеру, дефицит билетов на воздушные рейсы уже ощутили жители Атырауской области. Билет на рейс в Алматы начинается от 71 тысячи тенге, а в столицу – от 119 тысяч.