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Казахстан в отборе Евро-2024 обыграл Северную Ирландию
В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу сборная Казахстана в Белфасте обыграла Северную Ирландию, передаёт BaigeNews.kz.
Как пишет championat.com, у казахстанцев действительно неплохие шансы отобраться на чемпионат Европы 2024 года.
Матч на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте проходил без преимущества одной из команд. Игра логично шла к ничьей. Но у форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова были свои мысли на этот счёт. Он появился на поле лишь на 81-й минуте. А уже через семь подхватил мяч на своей половине, пробежал с ним около 60 метров, попутно обыграв трёх соперников. Аймбетов вышел один на один и отправил мяч в ворота Бэйли Пикок-Фаррела. 1:0 – и сборная Казахстана увозит три очка.
Казахстанцы занимают второе место в отборочной группе Н с девятью очками после четырёх туров. Столько же и у лидера – Финляндии, опережающей Казахстан по дополнительным показателям. Позади расположились Дания и Словения (семь очков).
Ближайшие матчи Казахстан сыграет в сентябре. Плюс для команды, что обе игры состоятся дома. Сначала казахстанцы примут Финляндию (7 сентября), а затем – Северную Ирландию (10). Эти матчи определят, будет ли команда всерьёз бороться за путёвку на Евро-2024.
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